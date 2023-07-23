Москва, 23 июля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Запуск корабля «Союз МС-25» с экипажем, в который войдёт представительница Белоруссии, запланирован на 13 марта 2024 года, сообщила 23 июля пресс-служба госкорпорации на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня в подмосковный Звёздный городок прибыли две гражданки Республики Беларусь, которым предстоит пройти подготовку к запланированному в марте 2024 года полёту на Международную космическую станцию», — сказано в сообщении.

Подготовка займёт восемь месяцев и будет включать, в частности, изучение систем пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС, тренировки экипажа по действиям в случае нештатной посадки в различных климатогеографических зонах.

Белоруска Марина Василевская включена в основной экипаж 21-й экспедиции посещения на МКС вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким и астронавтом NASA Трейси Дайсон, Анастасия Ленкова — в дублирующий экипаж вместе с космонавтом Роскосмоса Иваном Вагнером и астронавтом NASA Доналдом Петтитом.