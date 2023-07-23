Москва, 23 июля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Над восстановлением Крымского моста после теракта уже работают 80 человек и пять единиц техники. Об этом 23 июля сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Сейчас на мосту работают 80 человек и пять единиц техники. Изготавливается металл, везутся или уже частично привезли материалы для установки временного моста, с которого будут производиться работы по устранению последствий теракта», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в первый же день после теракта удалось запустить движение по одной реверсивной полосе, что было непростым техническим, организационным и политическим решением.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.

В результате теракта была повреждена автомобильная часть моста. Как пояснил Хуснуллин, двустороннее движение на этом участке, предположительно, восстановят к осени.

Президент России Владимир Путин назвал террористическую атаку на мост жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, пострадали и погибли ни в чем не повинные гражданские лица.

20 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ нанесли удары возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве.