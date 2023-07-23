Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Рассуждения о возможном принятии Украины в НАТО «по частям» являются следствием желания Польши оторвать от Украины её западные регионы, заявил 23 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Ранее с указанной идеей выступил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он предложил рассмотреть вариант, при котором обязательства по оказанию помощи в соответствии со статьёй 5 устава НАТО о коллективной обороне будут выполняться только в случае нападения на те части Украины, которые Киев контролирует фактически.

«Это дымовая завеса. [На Западе хотят] оторвать этот западный кусок Украины под видом принятия в НАТО, чтобы населению «зашло», оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за активное участие поляков в операции против войск РФ. Американцами это поддерживается», — сказал Лукашенко.

Рассуждения о возможном принятии Украины в НАТО по частям говорят о сложном положении, в котором оказались западные сторонники идеи принятия в альянс этой страны, отмечал ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе встречи с Владимиром Путиным Лукашенко также заявил, что «расчленение» Украины и передача части её земель Польше неприемлемо и что Минск готов оказать необходимую помощь жителям западных регионов Украины, если они об этом попросят.