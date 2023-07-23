Вашингтон, 23 июля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Не имеющая авиации украинская армия стремительно идёт к поражению, заявил генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог в эфире Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что ни одна из западных армий не начала бы наступательные действия без поддержки с воздуха.

«У ВСУ нет авиации, а без контроля в небе практически невозможно атаковать. Боюсь, они в безвыходном положении», — констатировал Келлог.

Генерал предположил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому осенью придётся пойти на переговоры с Москвой, так как успехов у ВСУ нет. А Западу предстоит решить, помогать ли дальше Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня Украина направила войска в контрнаступление на южнодонецком, артёмовском и, в первую очередь, запорожском направлениях. Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал 11 июля, что успехов у противника нет ни на одном из направлений. ВСУ за прошедший период потеряли более 26 тыс. военнослужащих и около 3 тыс. единиц техники.