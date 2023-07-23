Москва, 23 июля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Доля рубля превысила долю иностранных валют в расчётах за экспорт из России в Европу и Азию. На рубль приходится 49,8% и 36,3% расчётов соответственно, следует из опубликованных данных Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Регулятор не публиковал структуру валют экспорта и импорта полтора года. Раскрывались доли различных типов валют во внешней торговле в целом, но не по конкретным направлениям.

По данным за май 2023 года, доля рубля в расчётах за российский экспорт дошла до 39,1%. Доля валют дружественных стран поднялась до 26,9%, а валют недружественных стран — снизилась до 34,1%. По данным за 2021 год, показатели составляли 13,4%, 1% и 85,6% соответственно. Таким образом, рубль обходит доллар, евро и валюты дружественных государств.

Доля рубля дошла до 42% и начала преобладать над всеми остальными валютами в марте текущего года. Доля валют недружественных государств находилась на уровне 39,1%, остальных валют — 20,7%. К маю увеличился до 5 п. п. разрыв между долей рубля и «недружественных» валют.

На рубль приходится основная доля расчётов за экспорт со странами Азии — 36,3%, Европы — 49,8%, Карибского бассейна — 50,5% и Океании — 47,2%.

При этом на иные валюты в расчётах со странами Азии приходится 33,5%, а на доллар и евро — 30,2%. В мае «недружественные» валюты впервые уступили и рублю, и «дружественным» валютам.

Доля «недружественных» расчётов за экспорт в случае с Европой — 45,1%, на остальные валюты приходится 5,1%.

«Недружественные» валюты преобладают над рублём и остальными при расчетах со странами Америки (81,1%) и Африки (58,9%).

Как сообщало ИА Регнум, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает с рядом государств интеграцию национальных цифровых валют. Она отметила, что Центробанк изначально заложил возможность трансграничного международного взаимодействия для цифрового рубля.