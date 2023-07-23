Москва, 23 июля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 23 июля рассказал о своём состоянии после ранений, полученных при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации.

Кадр из видео Корреспондент «Известий» Роман Польшаков

«Состояние нормальное, перевязку сделали ноги. Три осколка так и будут во мне на всю жизнь. Они не задели жизненно важные органы. Доктора хорошие», — отметил журналист, слова которого приводятся на сайте издания.

Польшаков поблагодарил врачей, хирургов и группу эвакуации.

Его коллега оператор Дмитрий Шиков, тоже раненный ударом украинскими военными, заверил, что после выздоровления журналисты обязательно вернутся к своей работе. «Слава Богу, мы живы с Ромкой. Да, есть ранения, но они не такие серьёзные. Спасибо всем большое за помощь, за беспокойство, за заботу. Подлатаемся и будем продолжать свою деятельность», — отметил он.

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Ранее о состоянии раненого фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского информировали в Минздраве Крыма. Его состояние медики оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля около 12:00 мск ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов, которые готовили материалы об обстрелах украинскими военными населённых пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

В результате разрыва такого боеприпаса от ранений погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлёв. Вместе с ним пострадал его коллега фотокорреспондент Михальчевский, а также корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

Польшаков получил осколочные ранения живота и спины, ещё один осколок прошёл навылет в ногу. У Шикова сильная контузия, осколочные ранения мягких тканей и перелом костей таза.