Равенна, Италия, 23 июля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В итальянской провинции Равенна на севере страны результате грозы с градом пострадали 14 человек, двое из них получили травмы из-за падения дерева на автомобиль и были доставлены в больницы, передаёт 23 июля Il Messaggero.

IMAGO/Global Look Press

Шквалистый ветер, ливни и град 22 июля обрушились и на другие регионы северной части страны — Ломбардию (Милан) и Эмилию-Романью (Болонья). Власти ограничивали автомобильное движение и на некоторое время приостанавливали движение по железной дороге.

Мощные осадки, прежде всего град, также нанесли ущерб сельскому хозяйству страны, отметили в профильной бизнес-ассоциации Coldiretti. Ввиду того, что ранее урожай был под угрозой из-за продолжительной жары, потери фермеров будут весьма существенными, отметили эксперты.

Ранее мощный циклон с порывистым ветром и градом был зафиксирован в ещё одной североитальянской провинции — Венето (Венеция). Власти региона сообщали, что пострадали более ста человек.

Как сообщало ИА Регнум ранее, по данным итальянского национального метеоцентра, текущая неделя, 17–23 июля, может стать самой жаркой за всю историю наблюдений в Италии. 17 июля на большей части страны температура воздуха достигала 40 градусов, а на Сицилии и Сардинии воздух прогревался до +46,7 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее отмечал, что волна экстремального тепла из Сахары, от которой страдают южноевропейские страны, не затронет Россию. На юге европейской части страны в ближайшие дни ожидается температура около +30 градусов, что несколько ниже нормы, добавил метеоролог.