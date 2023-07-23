Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе защитника сборной Сербии Страхини Эраковича. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба команды.

Александр Гальперин/РИА Новости Страхиня Эракович

Отмечается, что соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее Эраковичем интересовался московский «Спартак». По информации СМИ, красно-белые предлагали за него €7 млн.

Эракович является воспитанником белградского клуба «Црвена Звезда». Он выступал за основную команду клуба с лета 2020 года и сыграл 107 матчей, в которых отдал три голевых паса. Он является трёхкратным чемпионом и трехкратным обладателем Кубка Сербии. За сборную Сербии игрок провёл пять матчей и забил один гол, был участником чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Как передавало ИА Регнум, главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что нападающий Малком не был включён в состав команды на матч чемпионата России с «Пари НН», поскольку активно ведутся переговоры о его переходе в другой клуб. Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере форварда ведутся с рядом европейских клубов, а также с «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.