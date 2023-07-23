Кронштадт, Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Здание является новым объектом кластера «Остров фортов» и построено на основе отреставрированных арсеналов времён Первой мировой войны. Музей начнёт свою работу 30 июля

Идеолог военно-исторического парка Ксения Шойгу ознакомила лидеров двух государств с главным экспонатом музея — первой советской атомной подводной лодкой К-3.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ранее в Стрельне начались переговоры Путина и Лукашенко. Ожидается, что главы двух государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.

Российский лидер заявил, что переговоры с коллегой из Белоруссии продлятся два дня.