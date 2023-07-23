Симферополь, 23 июля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Врачи оценивают состояние фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, раненного при обстреле в Запорожской области, как средней степени тяжести, сообщили 23 июля в пресс-службе Минздрава Крыма.

РИА Новости Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский

«Угрозы жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении, которое приводит агентство.

Корреспондент РИА Новости 22 июля был доставлен в больницу скорой помощи № 6 Симферополя. О состоянии ещё двоих корреспондентов, пострадавших при обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ), не уточняется

Как передавало ИА Регнум, 22 июля около 12:00 мск ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов, которые готовили материалы об обстрелах украинскими военными населённых пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

В результате разрыва такого боеприпаса от ранений погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлёв. Вместе с ним пострадал его коллега фотокорреспондент Константин Михальчевский, а также корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

Польшаков получил осколочные ранения живота и спины, ещё один осколок прошёл навылет в ногу. У Шикова сильная контузия, осколочные ранения мягких тканей и перелом костей таза.