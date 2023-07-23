Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. За один бой в ходе спецоперации были уничтожены более танков 15 Leopard и свыше 20 боевых машин пехоты Bradley, заявил 23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия уничтожила рекордное количество западной техники на Украине. Всё это хорошо показывает потери и личного состава ВСУ», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что, по его данным, за один бой уничтожено более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.

«Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», — согласился глава российского государства.

Путин добавил, что «с той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой».

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Путин заявил, что российские войска с 4 июня уничтожили 311 танков ВСУ, не менее трети из которых — западные. Российский лидер добавил, что украинские солдаты часто отказываются садиться в западные танки, потому что последние являются приоритетной целью для российских войск.

Также Путин заявил, что российские специалисты будут изучать трофейную современную западную технику, полученную в ходе спецоперации.