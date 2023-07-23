Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Расчленение Украины с передачей Польше части земель неприемлемо, Белоруссия поможет западным украинцам, если они попросят. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 23 июля на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Отрыв Западной Украины, расчленение страны и передача земель Польше неприемлемы, подчеркнул он.

«И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать», — сказал Лукашенко.

Он попросил Путина обсудить и продумать этот вопрос, а также отметил, что хотел бы получить в этом плане поддержку от российской стороны. Если так и будет, Белоруссия будет «поддерживать всячески» жителей Западной Украины, заверил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в июле Лукашенко заявил, что Польша может захотеть вторгнуться на украинскую территорию в условиях конфликта, чтобы захватить «исторические» территории. Для Москвы и Минска это неприемлемо — стороны обсуждали эту тему и пришли к полному взаимопониманию, сказал он.