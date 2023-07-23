Москва, 23 июля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В июне 2023 года годовой уровень продовольственной инфляции в России составил 0,08%, что является самым низким показателем в Европе, передаёт 23 июля РИА Новости со ссылкой на анализ статистических данных 40 стран Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Самый высокий уровень продовольственной инфляции на континенте наблюдается в Венгрии (29,3%), Сербии (22,1%), Эстонии (19,5%). В списке лидеров, помимо России — Белоруссия (3,6%) и Швейцария (5,1%).

В первый месяц лета уровень инфляции снижался заметнее всего в Венгрии (на 4,7%), Литве (3,8%) и на Украине (3,6%), рос — на Кипре (1,7%), в России (1,2%) и на Мальте (0,9%).

11 июля премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что уровень инфляции в России является одни из самых низких в мире. По итогам первого полугодия инфляция составила 2,9%, что значительное ниже показателя аналогичного периода 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономические показатели страны оказались лучше, чем прогнозировалось. Глава государства выразил надежду, что власти смогут решить все поставленные задачи.