Одинцово, Московская область, 23 июля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Глава крупной сети кинотеатров Павел Мори попал в ДТП на Рублёво-Успенском шоссе. Он получил переломы руки. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

43-летний гендиректор российской сети кинотеатров Mori Cinema Павел Мори 8 июля около 20:00 попал в ДТП на Рублёво-Успенском шоссе, но стало известно об этом только сегодня. Бизнесмен ехал на своём мотоцикле Ducati Diavel Carbon в направлении Москвы, ему навстречу двигался автомобиль такси Volkswagen Polo. Таксист по правилам должен был пропустить мотоциклиста, но вместо этого машина совершила поворот первой. Мори не успел затормозить, и произошло столкновение. С переломами мотоциклиста доставили в больницу.

«В Одинцовскую ЦРБ был госпитализирован 43-летний мужчина с диагнозом открытый перелом обеих костей правого предплечья», — рассказал собеседник агентства.

Информацию о травмах пострадавшего передали в полицию.

«На Рублёво-Успенском шоссе при движении в направлении области 63-летний водитель такси при повороте налево не предоставил преимущества в движении мотоциклу. По данному факту проводится проверка», — пояснил источник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве на мотоцикле разбился топ-менеджер «Ростелекома». Его Ducati вылетел на встречную полосу и врезался в автобус на Рублёво-Успенском шоссе.