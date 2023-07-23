Москва, 23 июля, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Ущерб от совершенных в России преступлений с января по июнь 2023 года составил 284,3 млрд рублей, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ущерб от преступлений снизился на 42,5%», — отмечается в министерстве.

За первые шесть месяцев 2022 года ущерб от преступлений составил 494 млрд рублей. Показатели приблизились к значениям первого полугодия 2021 года (222 млрд рублей).

Всего с января по июнь 2023 года в России зарегистрировано 983,7 тыс. преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МВД, за последние 10 лет число убийств и покушений на убийства в России сократилось более чем на треть (на 38,3%), а раскрываемость по таким делам составляет 99%.

Кроме того, добавили в ведомстве, общая ситуация с безопасностью и защищённостью граждан в последние 10 лет улучшается.