Москва, 23 июля, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России сбили украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Веролюбовка в ДНР. Об этом 23 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Веролюбовка сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и крылатую ракету Storm Shadow. Уничтожено 28 беспилотников противника.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ уничтожили за сутки семь танков Leopard и десять боевых машин пехоты Bradley на южнодонецком и запорожском направлениях. Также ВСУ потеряли более 160 военных, пять автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.