Москва, 23 июля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили за сутки семь танков Leopard и десять боевых машин пехоты Bradley на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 23 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 160 украинских военнослужащих, семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых десять боевых машин пехоты Bradley», — сказал Конашенков.

Также ВСУ потеряли пять автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Как ранее передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что на запорожском направлении группировка войск «Юг» отразила две атаки ВСУ в районе населённого пункта Работино. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ около Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного Запорожской области, а в районе Новоивановки уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.