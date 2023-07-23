ВС России уничтожили за сутки семь танков Leopard и десять БМП Bradley
Москва, 23 июля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили за сутки семь танков Leopard и десять боевых машин пехоты Bradley на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 23 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 160 украинских военнослужащих, семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых десять боевых машин пехоты Bradley», — сказал Конашенков.
Также ВСУ потеряли пять автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
Как ранее передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что на запорожском направлении группировка войск «Юг» отразила две атаки ВСУ в районе населённого пункта Работино. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ около Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного Запорожской области, а в районе Новоивановки уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.