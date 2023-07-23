В ЛДПР заявили о подготовке закона о госномерах для электросамокатов
Депутат Сипягин: ЛДПР готовит закон о госномерах для электросамокатов
Москва, 23 июля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В ЛДПР готовят изменения в законодательство об использовании электросамокатов, в том числе введение для них номерных знаков. Об этом 23 июля сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин.
«Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 км/ч. Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты», — приводит его слова РИА Новости.
Он добавил, что нужно принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 км/ч, при любом столкновении с пешеходом на тротуаре или «зебре».
По его словам, это базовые правила, которые покроют 90% ДТП с участием средств индивидуального передвижения.
Депутат отметил, что попытки создать правила для электросамокатов пока не дают результата, а количество аварий не сокращается. По его мнению, сейчас есть выбор: или интегрировать этот вид транспорта в городскую среду, или полностью отказаться от него, как это сделали в многих городах мира.
Как ранее сообщало ИА Регнум, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев заявил, что для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности следует ввести государственные номерные знаки, поскольку без этой меры рассуждать о штрафах за нарушения ПДД для тех, кто ими управляет, преждевременно.
В Совете по правам человека при президенте России отметили, что статистика дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов свидетельствует о том, что внесённые в ПДД поправки об использовании этого вида транспорта не принесли желаемого эффекта.