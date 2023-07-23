Москва, 23 июля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В ЛДПР готовят изменения в законодательство об использовании электросамокатов, в том числе введение для них номерных знаков. Об этом 23 июля сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 км/ч. Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что нужно принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 км/ч, при любом столкновении с пешеходом на тротуаре или «зебре».

По его словам, это базовые правила, которые покроют 90% ДТП с участием средств индивидуального передвижения.

Депутат отметил, что попытки создать правила для электросамокатов пока не дают результата, а количество аварий не сокращается. По его мнению, сейчас есть выбор: или интегрировать этот вид транспорта в городскую среду, или полностью отказаться от него, как это сделали в многих городах мира.

Как ранее сообщало ИА Регнум, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев заявил, что для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности следует ввести государственные номерные знаки, поскольку без этой меры рассуждать о штрафах за нарушения ПДД для тех, кто ими управляет, преждевременно.

В Совете по правам человека при президенте России отметили, что статистика дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов свидетельствует о том, что внесённые в ПДД поправки об использовании этого вида транспорта не принесли желаемого эффекта.