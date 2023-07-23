Москва, 23 июля, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Российская группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике, сообщили 23 июля в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ на огневой позиции в зоне проведения СВО

«На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ 20 июля поразили пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.

Кроме того, около населённого пункта Ровнополье Запорожской области был уничтожен склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.