Российская группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в районе Новомихайловки
Москва, 23 июля, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Российская группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике, сообщили 23 июля в Министерстве обороны РФ.
«На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области.
Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ 20 июля поразили пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.
Кроме того, около населённого пункта Ровнополье Запорожской области был уничтожен склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.