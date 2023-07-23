Москва, 23 июля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. В Хорошевском районе Москвы автомобиль каршеринга столкнулся с иномаркой, водитель автомобиля Audi погиб, сообщается 23 июля на сайте столичной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным надзорного ведомства, на улице Беговой водитель каршерингового автомобиля Haval совершил столкновение с остановившимся перед выездом на внешнюю сторону ТТК Audi.

«В результате дорожной аварии на месте от полученных повреждений погиб водитель Audi», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали пассажиры автомобилей, в том числе ребёнок в Audi и водитель автомобиля каршеринга.

Как сообщало ИА Регнум, в марте несовершеннолетние жители Новой Москвы попали в ДТП на арендованном автомобиле. Травмы получили водитель и его несовершеннолетний пассажир. Момент аварии зафиксирован видеокамерой.