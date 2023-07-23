Киев, 23 июля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Российские удары возмездия после атаки ВСУ на Крымский мост показали, что президент Украины Владимир Зеленский неспособен обеспечить безопасность своей страны. Об этом 23 июля заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.

President Of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Сейчас по Украине нанесли колоссальный удар», — сказал Соскин.

По его словам, Зеленский уже ничего не может сделать для Украины, кроме как навредить ей. Его усилия по защите портов в Одессе провалились, а попытки обеспечить членство страны в НАТО и получить более современное оружие ни к чему не привели.

Соскин добавил, что лучшее, что сейчас может сделать Зеленский, — это уйти в отставку.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.

Президент России Владимир Путин назвал террористическую атаку на мост жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, пострадали и погибли ни в чем не повинные гражданские лица.

20 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ нанесли удары возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве.