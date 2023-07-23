Москва, 23 июля, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Июль, август и октябрь, с точки зрения доходов, являются самыми выгодными в России месяцами для отпуска в 2024 году, сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа. ру» Юлия Санина.

Максим Блинов/РИА Новости

По её словам, отпуск лучше планировать на июль или октябрь — в оба этих месяца будет 23 рабочих дня, а значит в доходах сотрудник не потеряет.

«В августе 22 рабочих дня, поэтому его также можно рассмотреть для отдыха, так как разница между отпускными и зарплатой будет минимальна», — сказала она РИА Новости.

Не планировать отпуск в 2024 году лучше в январе, мае и июне, так как в эти месяцы минимальное количество трудовых дней, следовательно каждый рабочий день будет стоить дороже, чем в другие месяцы.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что недельный отдых в Турции на двух человек летом 2023 года обойдётся россиянам в 150–200 тыс. рублей.

Там отметили, что отпуск с семьёй из трёх человек будет стоить в среднем 218 тыс. рублей, из четырех — 253 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом туры подорожали примерно вдвое.