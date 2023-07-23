Геническ, Херсонская область, 23 июля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Российские войска за сутки уничтожили пункт дислокации ВСУ и 46 военнослужащих противника на херсонском направлении, сообщили 23 июля журналистам в экстренных службах Херсонской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Представитель экстренных служб уточнил, что соединения группировки войск «Днепр» в результате огневого поражения уничтожили позиции противника в районах населённых пунктов Дачи, Садовое и Молодёжное на правом берегу Днепра под Херсоном. ВСУ потеряли убитыми 30 человек и ранеными — ещё 17.

В районе населённого пункта Антоновка уничтожены два 120-мм миномёта с расчётами и боекомплектом. Противник потерял 13 человек убитыми, двоих — ранеными.

В районе населённого пункта Приднепровское уничтожен пункт временной дислокации одного из украинских подразделений. Трое военнослужащих уничтожены, пятеро ранены, также уничтожены два автомобиля различного назначения.

Кроме того, пункт временной дислокации ВСУ уничтожен в районе Широкой Балки. Ликвидированы семь солдат противника, ранены 11. Уничтожены восемь автомобилей. На каховском направлении в районе Михайловки уничтожен 120-мм миномёт с расчётом и боекомплектом.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Минобороны проинформировало об уничтожении склада боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в Херсонской области у посёлка Велетенское. За сутки на этом направлении российские военные уничтожили до 35 солдат противника, четыре автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.