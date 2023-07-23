Берлин, 23 июля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Категорически против переименования кафе «Москва» в «Киев» выступили жители Берлина, поскольку это здание стало памятником архитектуры. Об этом 23 июля сообщает Berliner Zeitung.

Robert Schlesinger/DPA/TASS Кафе «Москва» в Берлине

В мае посол Украины в ФРГ Алексей Макеев потребовал сменить название архитектурного ансамбля «Кафе Москва» на «Кафе Киев».

«Нельзя постоянно всё переименовывать, необходимо чтить историю. Переименование никак не повлияет на окончание боевых действий», — заявили в администрации района Митте, в котором находится заведение.

По словам архитектор Вольфа Айзентраута, который сам спроектировал некоторые из важных зданий, включённых теперь в список памятников, просьба украинского посла показывает полное непонимание истории и культуры Германии. Он отметил, что это здание стало символом архитектуры ГДР.

Архитектурный комплекс «Кафе Москва» открылся в 1961 году. С 1989 года здание признано объектом культурного наследия и находится под охраной государства.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале кафе «Москва», расположенное на Карл-Маркс-Аллее в восточной части Берлина, было временно переименовано в кафе «Киев». Временная смена названия была предпринята в связи с годовщиной специальной военной операции. Оригинальная вывеска с историческим названием кафе была наглухо закрыта чёрным баннером с надписью Kyiv.