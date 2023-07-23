Бразилиа, 23 июля, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Футболист санкт-петербургского «Зенита» Вендел отказом приехать в Россию поставил под угрозу переход в бразильский «Фламенго», пишет журналист SBT Rio Вене Касагранде.

Александр Вильф/РИА Новости Игрок «Зенита» Вендел

Футболист не был внесён «Зенитом» в заявку на новый сезон РПЛ. Главный тренер команды Сергей Семак заявил, что бразилец намерен покинуть клуб.

Сам игрок вовремя не присоединился к команде после отпуска. Вендел до сих пор отказывается возвращаться в Россию, что вызывает недовольство руководство «Зенита» и «Фламенго», отмечает журналист.

Бразильский клуб при определённых условиях готов заплатить российскому клубу 40 млн евро за трансферы Вендела и Клаудиньо.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2027 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Вендел не намерен возвращаться в Россию, пока не стабилизируется ситуация в стране. Об этом заявил агент футболиста Чезаре Барбьери. Он назвал ситуацию очень деликатной и отметил, что уведомил об этом клуб. По словам Барбьери, «Зенит» отнёсся к этому с пониманием.