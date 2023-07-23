Вашингтон, 28 июля, 2018, 03:57 — ИА Регнум. США являются наиболее опасной страной для родов в развитом мире, к такому выводу пришло американское издание USA Today по результатам четырехлетнего исследования.

Фрида Кало. Моё рождение. 1932

Издание отмечает, что за четыре года сотрудники газеты провели исследование документов по контролю за качеством обслуживания рожениц, а также изучили обстоятельства более чем 150 родов, которые закончились с неблагополучным результатом. Кроме того, исследователи опросили 75 родильных отделений с целью выяснения, соблюдают ли заведения предписанные для них требования.

«Подавляющее большинство женщин США рожают без последствий. Однако каждый год более 50 тысяч женщин получают серьезные травмы. Около 700 матерей умирает. По оценкам экспертов, половину смертей можно было бы избежать», — сообщает издание.

При этом USA Today отмечают, что подобной тенденции нет в Калифорнии, где эксперты и медучреждения вместе разрабатывают рекомендации и применяют их на практике, в результате чего смертность во время родов снизилась в два раза.

«Сейчас нашей медициной руководят ковбои, которые делают все, что хотят. Это провал на всех уровнях, как на уровне государственном, так и на уровне руководства местных медучреждений», — заявил изданию эксперт доктор Стивен Кларк.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, за 2017 году в России материнская смертность снизилась на 16%. При этом отмечается, что в 33 регионах России материнская смертность нулевая.