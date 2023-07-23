В Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории
CNN: в Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории страны
Афины , 23 июля, 2023, 08:44 — ИА Регнум. В Греции ожидается самая продолжительная жара в истории метеонаблюдений страны, передаёт телеканал CNN.
«Мы, вероятно, переживем от 15 до 16 дней сильной жары, чего никогда раньше не было в нашей стране», — сказал директор по исследованиям афинской национальной обсерватории Костас Лагувардос.
При этом он добавил, что аномально жаркая погода может продлиться и дольше, но дать точный прогноз сейчас затруднительно.
Как сообщало ИА Регнум, европейский континент накрывает «сверхжара». Антициклон «Харон» уже принёс в Грецию массовые пожары, огонь подступает к столице страны — Афинам.
Туристы, находящиеся на пожароопасных территориях в 30 км от столицы, эвакуируются, а пожарные вынуждены тушить пламя и на земле, и с воздуха.
Власти греческого острова Родос приняли решение об эвакуации 30 тыс. человек из-за бушующих пятый день сильных лесных пожаров.