Вашингтон, 23 июля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками Starlink из-за неблагоприятных погодных условий. Сообщение об этом опубликовано 23 июля на странице компании в Twitter.

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Старт должен был состояться на мысе Канаверал в штате Флорида, но его отложили до вечера 23 июля. Теперь ракету могут запустить в 19:09 по времени Восточного побережья США (в 02:09 мск 24 июля).

«Из-за неблагоприятных погодных условий мы отменяем сегодняшний запуск Falcon 9 Starlink», — пояснили в SpaceX.

В рамках проекта Starlink это будет 96-й запуск, с начала года — 27-й. Первую многоразовую ступень ракеты-носителя используют в шестой раз, после отделения она должна будет опуститься на морскую платформу в Атлантическом океане.

19 июля запуск Falcon 9 отменили за пять секунд до старта, причину в компании не называли.

Как сообщало ИА Регнум, компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, реализует проект Starlink с 2018 года. Он предполагает создание спутниковой сети для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. На орбите в настоящее время работают более 4 тыс. аппаратов Starlink.

16 июля состоялся успешный запуск носителя Falcon 9 с партией из 54 микроспутников Starlink.