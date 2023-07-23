Вашингтон, 23 июля, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Командование киевской армией изменило тактику на поле боя с «истощения» противника на использование небольших групп пехоты для того, чтобы вклиниться в оборонительные позиции российских военных. Но и это ВСУ всё равно не поможет, а в итоге может привести к падению ключевых украинских городов. Таким мнением поделился американский полковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Военный эксперт пояснил, что такая тактика наверняка потерпит неудачу. География Украины с военной точки зрения характеризуется равниной с редкими лесополосами.

«Россия контролирует небо и обладает значительным числом беспилотников, каждый раз, когда ВСУ выходят на открытое пространство, они немедленно подвергаются артиллерийскому или минометному обстрелу. Если какая-либо бронетехника движется на открытой местности, она также быстро уничтожается», — указал эксперт.

Дэвис также считает, что киевские военные не достигли и не могут достичь ни одной из поставленных тактических целей — не хватает живой силы, инфраструктуры

По мнению полковника, самым разумным решением для украинских властей является начало переговоров, исход которых может сохранить остатки украинской «свободы и территории».

«Чем дольше Украина будет медлить, тем больше шансов, что Россия продолжит наращивать силы, чтобы начать собственное наступление, возможно, захватив даже Харьков или Одессу», —предположил американский полковник.

Как сообщало ИА Регнум, американские корабли могут сопровождать суда с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по российскому флоту. Такое предложение озвучил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

НАТО и США для сопровождения кораблей имеют «достаточно возможностей» с привлечением Болгарии, Румынии и Турции.

Белый дом принял решение отказаться от поставок Вооруженным силам Украины оперативно-тактических ракет ATACMS.