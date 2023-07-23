Берлин, 23 июля, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Самоуничтожение славянского народа стало целью Запада, для этого был развязан украинский конфликт, заявил бывший депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт на Украине», — сказал политик РИА Новости.

Разрешить украинский конфликт можно за один день при смене администрации Белого дома, считает Гердт.

Как сообщало ИА Регнум, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на Западе поколениями передают «вирус ненависти» к славянам. Для создания напряжённости в Европе страны Евросоюза и США накачивают Польшу оружием. Создаётся ещё один опорный пункт для агрессии Соединённых Штатов, добавил Лукашенко.

По мнению бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, для большего ослабления России Запад пытается захватить её природные ресурсы. Президент РФ Владимир Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы по уничтожению идентичности народов, нарушив планы реализовать это в России.