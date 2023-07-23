Новый, 515-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что украинская армия начала применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, которые реагируют на движение, а устанавливаются с дронов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам сапёра из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» с позывным Рахматулла, для его изготовления используют термобарический снаряд от советского гранатомета РПГ-7. Таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) дорабатывают штатные боеприпасы, устанавливают улучшенную систему сброса, делают наконечник, который при сбросе снаряда втыкается в землю и фиксируется. Такая конструкция, по словам военного, срабатывает направленно и происходит поражение цели.

Тем временем подразделения группировки «Юг» отразили атаки ВСУ на лисичанском, соледаро-артёмовском, александро-калиновском и марьинском направлениях. Артиллерия и танки на закрытых огневых позициях не помогли украинским войскам.

На запорожском участке фронта уничтожена разведгруппа противника в районе Луговского, а также буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Темировки. Отражены три атаки противника в направлении Работино. Также ВКС России нанесли огневое поражение живой силе украинской армии в Старомайорском и Урожайном населённых пунктах.

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