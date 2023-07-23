Москва, 23 июля, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Украинские боевики в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, целенаправленно пытаются уничтожать медиков в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости рассказала начальник медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Ни в одни времена медиков ни одна армия, пока работает медик, не трогала. А вот у ВСУ иная задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики. Даже объявлены награды за убийства медика», — пояснила врач, уточнив, что если медработник погибает — погибает вся рота, весь взвод.

Как сообщало ИА Регнум, с полуночи 23 июля ВСУ нанесли по Донецку семь ударов. Также обстрелу подвергся Ясиноватский район.

Российские разведчики совместно с артиллерией отразили несколько атак ВСУ и ликвидировали украинскую группировку на запорожском участке фронта, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

Главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алёна Дихтярь подтвердила, что на контрактную службу в украинскую армию и националистические батальоны набирали наркозависимых людей. Медик назвала случаи, когда на фоне приёма наркотических препаратов военнослужащих доставляли с психозами.