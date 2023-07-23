Токио, 23 июля, 2023, 06:58 — ИА Регнум. С 23 июля в Японии вступило в силу распоряжение об ужесточении экспорта 23 видов товаров, необходимых для производства полупроводниковых микросхем. Соответствующее решение принято японским правительством.

Иван Шилов ИА REGNUM Чип

В министерстве экономики, торговли и промышленности Японии уточнили, что ужесточение контроля за экспортом передовых видов полупроводников вводится в отношении всех стран и регионов, кроме 42 государств и территорий, ранее ограничивших экспорт полупроводников в Китай.

В перечень вошли товары для термической обработки, литографии, травления, напыления и другие. Процедура оформления указанной продукции осложнится необходимостью получения разрешения министра экономики, торговли и промышленности.

Пекин в ответ выразил решительный протест в связи с решением Токио. КНР намерены оставить за собой право принять ответные меры для защиты своих законных прав и интересов.

В китайском МИД считают, что введённые Японией решения наносят серьёзный ущерб интересам компаний двух стран, а также китайско-японскому экономическому и торговому сотрудничеству.

Действия Токио нарушат структуру глобальной полупроводниковой промышленности, окажут влияние на безопасность и стабильность производственной цепочки и цепочки поставок, убеждены китайские дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, японское правительство из-за ситуации вокруг Украины намерено ужесточить антироссийские санкции, запретив экспорт в Россию новых и подержанных машин с объёмом двигателя более 1,9 литра. Решение может вступить в силу в начале августа. Также власти намерены полностью запретить экспортировать в Россию гибриды и электромобили.

В 2022 году США ввели ряд ограничений на поставку чипов, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай. Производители графических процессоров NVidia и AMD заявили, что теперь для поставок за границу им необходимы экспортные лицензии на продажу двух видов высокопроизводительных чипов.