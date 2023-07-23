Вашингтон, 23 июля, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Американские корабли могут сопровождать суда с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по российскому флоту. Такое предложение озвучил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. Адмирала цитирует журнал Foreign Policy.

Иван Шилов ИА Регнум Чёрное море

По словам Ставридиса, НАТО и США для сопровождения кораблей имеют «достаточно возможностей» с привлечением Болгарии, Румынии и Турции.

Альянс стран должен выступить с предупреждением в адрес Черноморского флота России и «открывать ответный огонь» в случае атаки на корабли, которые якобы будут перевозить зерно.

Как сообщало ИА Регнум, решение вопросов Черноморского региона невозможно без России, заявил 21 июля на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки ввиду того, что ни одно из данных России летом 2022 года обещаний так и не было выполнено.

С полуночи 21 июля Украина ввела запрет на судоходство для кораблей, которые заходят в черноморские порты России, они могут быть признаны перевозящими военные грузы объектами.