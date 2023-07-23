Москва, 23 июля, 2023, 06:29 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали о сорванной атаке ВСУ на южнодонецком направлении в зоне проведения спецоперации. Противник понёс потери и отступил.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов уточнил, что атака противника в районе северо-восточнее Урожайного была подавлена передовыми подразделениями Восточной группировки войск при поддержке артиллерии.

В районе Пречистовки в результате контрбатарейной борьбы уничтожен миномётный расчёт. ВКС России нанесли огневое поражение живой силе украинской армии в Старомайорском и Урожайном населённых пунктах.

Как сообщало ИА Регнум, российские разведчики совместно с артиллерией отразили несколько атак ВСУ и ликвидировали украинскую группировку на Запорожском участке фронта. Украинские формирования утратили танки, БМП и личный состав, в том числе с применением тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк».

Силами противотанковых расчётных комплексов у населённого пункта Малая Токмачка уничтожены танк, несколько БМП Bradley и пикап с личным составом противника.