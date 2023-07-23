Ангарск, Иркутская область, 23 июля, 2023, 06:06 — ИА Регнум. В городе Ангарске возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего на водоёме, сообщили 23 июля в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.

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По версии следствия, трое детей находились на реке Китой без присмотра взрослых. Во время купания двое ребят слишком далеко уплыли от берега и стали тонуть. В результате погиб 12-летний мальчик, его девятилетний брат в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября 2022 года в бассейне «Нептун» города Усолье-Сибирское Иркутской области 16-летний Никита с другом ныряли после сауны, и в какой-то момент на пятиметровой глубине подросток потерял сознание. Со дна бассейна его подняли очевидцы, а профессиональный спасатель вернул к жизни подростка спустя четыре минуты после утопления.

20 июля 2023 года в Алтайском крае обнаружили мёртвым в реке тринадцатилетнего мальчика, которого искали пять суток. Ребёнок пропал в Бийске, сразу же были развёрнуты масштабные поиски: мальчика искали полицейские, спасатели, волонтёры, привлекли водолазов и беспилотники. Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство».