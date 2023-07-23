Мелитополь, 23 июля, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Российские разведчики совместно с артиллерией отразили несколько атак ВСУ и ликвидировали украинскую группировку на запорожском участке фронта, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

«На запорожском направлении средствами воздушной разведки вскрыта и огнём артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Луговского, а также буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Темировки. Отражены три атаки противника в направлении Работино», — отметил он.

Украинские формирования утратили танки, БМП и личный состав ВСУ, в том числе с применением тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», добавил Чехов.

По словам начальника пресс-центра Восточной группировки войск, силами противотанковых расчётных комплексов у населённого пункта Малая Токмачка уничтожены танк, несколько БМП Bradley и пикап с личным составом противника.

Возле Новоданиловки армейская авиация уничтожила танк и боевые бронированные машины, поразила места скопления живой силы противника в районах севернее Приютного.

С помощью зенитного ракетного комплекса «Оса» был сбит украинский беспилотник «Фурия», заключил Чехов.

Как сообщало ИА Регнум, с полуночи 23 июля ВСУ нанесли по Донецку семь ударов. Также обстрелу подвергся Ясиноватский район. Всего по Донецку в период времени с 00:30 до 04:25 мск было выпущено 27 снарядов калибра 155 мм. Ещё четыре снаряда калибра 152 мм были выпущены в 04:30 мск по Ясиноватскому району ДНР.