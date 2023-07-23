Москва, 23 июля, 2023, 05:23 — ИА Регнум. В нескольких странах пользователи Wikipedia в ночь на 23 июля столкнулись с проблемой в работе интернет-энциклопедии. Информация об этом появилась на отслеживающем сбои и отключения популярных интернет-ресурсов сайте Downdetector.

Lane Hartwell Эмблема «Википедии»

Жалобы фиксируются с 03:00 мск. С проблемой столкнулись жители Великобритании (более 1,5 тыс. жалоб), Германии, России, США, Швеции, Финляндии, Франции и Польши.

В основном пользователи выставляют претензии к работе веб-сайта.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 июля в ряде стран, включая Россию, наблюдался масштабный сбой в работе мессенджера WhatsApp. Пользователи жаловались на проблемы при отправке и получении сообщений. Больше всего претензий поступило из Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, США и Франции. Спустя время работа мессенджера была восстановлена.

В России в июне автономная некоммерческая организация «Интернет — энциклопедия Рувики» запустила в тестовом режиме аналог «Википедии». На сайт внесены более 1,9 млн статей. В ходе работы цифровой энциклопедии будут введены разные способы верифицикации информации.