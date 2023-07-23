Прага, 23 июля, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Надписи и советская символика на одной из станций метро в Праге вызвали возмущение у беженки с Украины. Она призвала местные власти убрать их. Об этом пишет газета Lidovky.

Иван Шилов ИА REGNUM Серп и молот

На одной из самых загруженных станций метро «Андел» изображён серп и молот, флаг Советского Союза, а также надписи на русском языке о советско-чехословацкой дружбе. Местные жители не обращают на это внимание, а вот приезжие «брызжут ненавистью».

Увидев такую символику и надпись, 35-летняя украинка, приехавшая недавно с дочерью из Одессы, возмутилась.

«Я просто была в шоке. Я не понимаю, ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», — призналась беженка, недоумевая почему власти не уберут символику на станции «подальше от глаз детей».

Как пояснили изданию в транспортном предприятии Праги, надписи являются неотъемлемой частью интерьера станции, отражают часть истории. Аналогично ответили и в мэрии.

Как сообщало ИА Регнум, в Белой Церкви в Киевской области несколько местных жителей подрались из-за того, что компания вечером на улице слушала и подпевала песне «На теплоходе музыка играет» на русском языке.

Видео конфликта попало в соцсети. Стороны подрались, была слышна нецензурная брань. Авторы утверждают, что некоторые участники драки получили травмы.

Публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке запретил Киевский городской совет.