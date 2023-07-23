Киев, 23 июля, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Чтобы избежать перевода в зону боевых действий военный комиссар Мелитопольского района Запорожской области, базирующийся в подконтрольном Киеву городе Запорожье подполковник Александр Лушников, оформил себе фиктивную инвалидность. Об этом сообщил представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

По словам собеседника РИА Новости, Лушников подготовил комплект фиктивных документов об инвалидности второй группы из-за болезни коленных суставов. При этом документы в отдел кадров не предоставил по причине как можно дольше продержаться в должности для продолжения коррупционной деятельности.

Ранее глава нацагентства по противодействию коррупции Александр Новиков заявил, что на Украине в течение трёх месяцев проверят на предмет коррупции весь руководящий состав военкоматов.

Как сообщало ИА Регнум, бывший военный комиссар Одесской области Украины Евгений Борисов скрылся за границей, до этого ему «вынесли подозрение». По данным украинского издания «Страна. ua», уже заведено дело по статье о злоупотреблении служебным положением против Борисова, который, по мнению следствия, за время спецоперации купил в Испании виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному уволить военкома за коррупцию.

В конце мая издание «Страна. ua» сообщило об обогащении украинских военкомов за счёт взяток от призывников-уклонистов. За $12 тысяч уклонисты получают справки о непригодности на три месяца, чтобы покинуть территорию страны. Масштабы взяточничества в военкоматах на Украине только растут.

На Украине сотрудников военкоматов, которые не выполнили план по мобилизации, отправили на фронт по приказу минобороны страны. Это подействовало, и в ход пошли любые меры для поставки ВСУ новых бойцов, сообщил информированный источник.