Красногвардейский район, Крым, 23 июля, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Жителей Красногвардейского района Республики Крым после атаки беспилотника на склад боеприпасов осмотрели медики, помощь потребовалась 12 пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«12 жителям оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно», — уточнили в ведомстве.

Эвакуированных жителей осматривали четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник Красногвардейского района.

При взаимодействии с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России были определены стационары для госпитализации пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля ВСУ с помощью беспилотников попытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что из-за атаки дронов на складе произошли взрывы боеприпасов. Республиканские власти приняли решение эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Чтобы минимизировать риски, также приостановили движение на Крымской железной дороге. Позже его возобновили.

В ночь на 18 июля ВСУ попытались атаковать Крым беспилотниками. Силами противовоздушной обороны удалось сбить девять БПЛА, ещё 19 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет.