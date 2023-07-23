Москва, 23 июля, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Киевские боевики начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, которые реагируют на движения, а устанавливаются с дронов. Российские бойцы уже научились им противодействовать. Об этом рассказал РИА Новости сапёр с позывным Рахматулла из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.

Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму и Севастополю Обезвреживание боеприпасов

По словам военного, украинцы дорабатывают штатные боеприпасы, устанавливают улучшенную систему сброса, делают наконечник, который при сбросе снаряда втыкается в землю и фиксируется.

«Определенные параметры настраиваются, и при приближении к этому боеприпасу он направленно срабатывает, и происходит поражение цели», — добавил сапёр.

Для изготовления этого боеприпаса используют термобарический снаряд от советского гранатомета РПГ-7.

«Мы научились работать с ним, противодействовать ему. Самое главное — это внимание и контроль обстановки», — заверил боец.

Как сообщало ИА Регнум, боевики в зоне проведения спецоперации кассетными снарядами обстреляли российских журналистов, сообщили 22 июля в Минобороны РФ.

В результате разрыва кассетного суббоеприпаса погиб журналист Ростислав Журавлёв, раненного военкора «Известий» Романа Польшакова прооперировали. При обстреле также пострадал оператор «Известий» Дмитрий Шиков, но у него задеты только мягкие ткани. Ранение получил и фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

Виновные в произошедшем понесут наказание, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.