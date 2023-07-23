Сапёр ВС России рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Сапёр ВС России рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Москва, 23 июля, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Киевские боевики начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, которые реагируют на движения, а устанавливаются с дронов. Российские бойцы уже научились им противодействовать. Об этом рассказал РИА Новости сапёр с позывным Рахматулла из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.
По словам военного, украинцы дорабатывают штатные боеприпасы, устанавливают улучшенную систему сброса, делают наконечник, который при сбросе снаряда втыкается в землю и фиксируется.
«Определенные параметры настраиваются, и при приближении к этому боеприпасу он направленно срабатывает, и происходит поражение цели», — добавил сапёр.
Для изготовления этого боеприпаса используют термобарический снаряд от советского гранатомета РПГ-7.
«Мы научились работать с ним, противодействовать ему. Самое главное — это внимание и контроль обстановки», — заверил боец.
Как сообщало ИА Регнум, боевики в зоне проведения спецоперации кассетными снарядами обстреляли российских журналистов, сообщили 22 июля в Минобороны РФ.
В результате разрыва кассетного суббоеприпаса погиб журналист Ростислав Журавлёв, раненного военкора «Известий» Романа Польшакова прооперировали. При обстреле также пострадал оператор «Известий» Дмитрий Шиков, но у него задеты только мягкие ткани. Ранение получил и фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.
Виновные в произошедшем понесут наказание, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.