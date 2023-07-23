Киев, 23 июля, 2023, 04:11 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 23 июля в юго-восточных областях объявили воздушную тревогу. Сообщает ИА Регнум на основе данных официального ресурса для оповещения населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Об опасности с воздуха сирены предупредили население Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Эта уже вторая за ночь воздушная тревога.

Также сирены взвыли в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

После первой в ночь на 23 июля воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики в зоне проведения специальной военной операции кассетными снарядами обстреляли российских журналистов. В ходе эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв.

22 июля беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Из-за атаки дронов на складе в Крыму произошли взрывы боеприпасов, население в радиусе 5 км от места ЧП будет эвакуировано.