Вашингтон, 23 июля, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Избалованным и капризным считают украинского президента Владимира Зеленского чиновники в США, написал обозреватель The Hill Дуглас Маккиннон.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Зеленский ведёт себя как избалованный, капризный ребёнок, который получает всё, что хочет, но этого всё равно недостаточно. Многие в правительстве США и многие наши граждане устали от его поведения», — приводит журналист слова бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона.

Маккиннон уверяет, что Зеленский своими действиями «сжигает все мосты» в Европе.

В последнее время в Киеве всё громче и эмоциональнее возмущаются касательно поставок нового оружия или членства в НАТО, это не радует западных спонсоров. Пока уровень поддержки Киева не изменился, но выходки Зеленского могут обернуться лопнувшим терпением Запада, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Зеленский освободил от должности посла в Британии Вадима Пристайко. Также он был снят с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации после критики ответа Зеленского министру обороны Британии Бену Уоллесу. Пристайко заявил о нездоровом сарказме украинского лидера.

В Великобритании отметили, что Киеву следовало бы проявить больше благодарности за предоставленную военную помощь от Запада, а не предъявлять НАТО претензии по поводу приёма Украины в альянс. По словам британского министра, добиться помощи в поставках вооружений для Киева не так-то просто.

По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, поведение Зеленского на международной арене угрожает отношению к Украине со стороны Запада. По его словам, хамство по отношению к британскому министру обороны Бену Уоллесу и увольнение без объяснений посла в Лондоне Вадима Пристайко вызывают тревогу и сомнения в руководящих способностях Зеленского, который находится на грани психического срыва, дальше может произойти крах.