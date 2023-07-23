Кукута, Колумбия, 23 июля, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Управление гражданской обороны Колумбии 22 июля сообщило о ДТП с автобусом, в котором погибли пассажиры.

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Автобус ехал из города Кукута в город Вальедупар. Во время движения он упал с высоты 200 метров в обрыв.

Предварительно установлено, что погибли девять человек, не менее 25 получили травмы.

Причины ДТП ещё не установлены.

По информации местных властей, в автобусе были мигранты из Венесуэлы.

Как сообщало ИА Регнум, в Майкопе внедорожник съехал со склона к набережной парка культуры и отдыха, погиб 8-летний ребёнок, ещё несколько человек получили травмы.

Водитель не справился с управлением.

10 июля на трассе в районе посёлка Зарево Шовгеновского района Адыгеи произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, в том числе шестилетний ребёнок. По предварительной информации, водитель автомобиля «Гранта» при выезде со второстепенной дороги не уступил проезд двигавшейся по главной дороге «Ауди».