Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Шахматные «разборки» с тремя людьми учинил участник турнира в клубе «Петровская ладья» города Санкт-Петербурга, передаёт Telegram-канал «112».

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Под удары шахматной доской попали судья, охранник и администратор клуба.

«У одного оторвано ухо, у всех — рассечения и подозрение на сотрясение мозга», — говорится в сообщении.

Пострадавшие обратились за помощью к медикам. С неуравновешенным шахматистом работают правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, во время матча женской лиги в Демократической Республике Конго команда «Мотема Пембе» проигрывала соперницам из «Мазембе» со счётом 1:5. Судья отклонил их запрос на пенальти после того, как одну из футболисток сбила соперница. После этого футболистки «Мотема Пембе» набросились на судью, который попытался убежать с площадки, но его схватили женщины со скамейки запасных. Затем подоспели игроки с поля. Судью пинали и «избили до полусмерти», передавал портал Sportsbrief.