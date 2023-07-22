Вашингтон, 23 июля, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден более 30 лет назад будучи сенатором от штата Делавэр, предположил, что к 2020 году его «не будет в живых». Давнее предсказание вспомнила консервативная газета New York Post.

(сс) Matt Johnson Президент США Джо Байден

Речь идёт о 1991 году — Байден выступал в Детройтском юридическом колледже, где рассказывал студентам о важности выборов судей Верховного суда США, которые служат пожизненно.

Президент сказал, что решения судей будут влиять на события в стране «спустя много времени после ухода сенатора Байдена, президента Буша, после того, как администрация президента Рейгана будет забыта».

«Если судья Саутер проживёт столько же, сколько сейчас составляет средний возраст судей, он будет принимать знаковые решения в 2020 году. Я уже, по всей вероятности, умру», — предположил Байден.

Отметим, «предсказатель» ошибся: и он сам, и судья Дэвид Саутер до сих пор живы. Саутер ушёл в отставку в 2009 году, а Байден стал президентом США.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил песню группы Green Day из одноименного альбома American Idiot после шутки Байдена о том, что он — искусственный интеллект (ИИ).

Джо Байден при перелётах стал чаще пользоваться укороченным складным трапом. Два советника главы Белого дома признались на условиях анонимности, что команда Байдена старается использовать такой трап, чтобы снизить вероятность его падений.