Анкара, 23 июля, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Те, кто виновен в убийстве военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва, пытаются скрыть истинную причину украинского конфликта, заявил глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

«Мы это говорим всегда, скажу и в этот раз: где бы ни работали военные корреспонденты, в любой зоне конфликта, они работают для того, чтобы передавать истину. Необходимо облегчать их работу, но, к сожалению они становятся целями, когда передают истинные факты», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, гибель журналиста стала очередным примером попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты.

Важно обеспечить журналистам безопасные условия работы и помогать им при выполнении поставленных задач, сказал Дурмуш, передав соболезнования семье погибшего военкора. Также он от имени турецких журналистов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате атаки ВСУ журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ, украинские подразделения около 12:00 мск 22 июля нанесли артиллерийский удар по группе журналистов, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.

В ходе эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса погиб журналист Ростислав Журавлёв. Также под удар попали корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков, фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

В посольство России в Вашингтоне отметили, что заверения США о применении ВСУ кассетных боеприпасов избирательно и ответственно, ничтожны. Америка теряет контроль над своими марионетками, на её совести лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан, убеждены в дипмиссии.