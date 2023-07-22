Москва, 23 июля, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных прокомментировал сюжет с 34-летним форвардом Артёмом Дзюбой и игрушечным бананом в «Большом шоу». Об этом пишет «Чемпионат».

Алексей Колчин ИА REGNUM Артём Дзюба

Нагорных довольно резко ответил журналисту, что он не видел видео с Дзюбой и бананом. А видели те, кто хотел это увидеть.

«Мне неинтересно. Видимо, вам интересно, а мне — нет. Считаю ли я такие видео похабными? Я не могу об этом судить, потому что этого не видел», — цитирует главу главу «Локомотива» издание.

Футболист Артём Дзюба принимал участие в «Большом шоу». У него была задача рассмешить других участников любым способом. Нападающий надел на голое тело плащ и трусы с торчащим бананом.

Как сообщало ИА Регнум, Дзюба прокомментировал появившиеся в Сети интимные видео, сказав, что неизвестные люди накануне публикации этих роликов угрожали ему и вымогали деньги.

Видеозаписи были сделаны давно, а сам футболист, по его словам, уже сделал для себя все необходимые выводы. Своих болельщиков Дзюба призвал относиться ко всем этим событиям спокойно и заверил их, что у него всё в порядке.

В ФК «Локомотив» 1 июля прокомментировали сообщения о возможном расторжении контракта с Артёмом Дзюбой. Глава совета директоров клуба Юрий Нагорных заявил, что эта информация не соответствует действительности.