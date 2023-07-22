Киев, 23 июля, 2023, 00:04 — ИА Регнум. В Белой Церкви в Киевской области несколько местных жителей подрались из-за того, что компания вечером на улице слушала и подпевала песне «На теплоходе музыка играет» на русском языке. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Украинский и Русский языки до государственного переворота

Видео конфликта попало в соцсети. Стороны подрались, была слышна нецензурная брань. Авторы утверждают, что некоторые участники драки получили травмы.

Как сообщало ИА Регнум, публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке запретил Киевский городской совет.

Запрет касается распространения книг, художественных альбомов, аудиовизуальных произведений, музыкальных звукозаписей, изделий художественных промыслов, театральных и цирковых представлений, концертов и услуг.

В городе Боярка Киевской области на молодого человека составили протокол и вручили повестку в военкомат за то, что он слушал на улице российский рэп.

Парень и девушка во время прогулки по одной из улиц города слушали российский рэп. Это не понравилось проходящей мимо женщине, она и вызвала полицию. На молодых людей составили административные протоколы по ст. 173 — мелкое хулиганство, а молодому человеку вручили повестку в Фастовский военкомат.