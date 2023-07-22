СМИ: в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке
«Страна. ua»: на Украине произошла драка из-за русской песни «На теплоходе музыка играет»
Киев, 23 июля, 2023, 00:04 — ИА Регнум. В Белой Церкви в Киевской области несколько местных жителей подрались из-за того, что компания вечером на улице слушала и подпевала песне «На теплоходе музыка играет» на русском языке. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».
Видео конфликта попало в соцсети. Стороны подрались, была слышна нецензурная брань. Авторы утверждают, что некоторые участники драки получили травмы.
Как сообщало ИА Регнум, публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке запретил Киевский городской совет.
Запрет касается распространения книг, художественных альбомов, аудиовизуальных произведений, музыкальных звукозаписей, изделий художественных промыслов, театральных и цирковых представлений, концертов и услуг.
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